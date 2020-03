Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Golfanlage Velden-Köstenberg musste am Freitag Konkurs anmelden. Kreditschutzverband prüft nun angebliche Unstimmigkeiten bei Pachtverträgen.

Seit Freitag ist die Golfanlage Velden-Köstenberg ein Fall für das Konkursgericht in Klagenfurt. Rund 924.000 Euro sollen die Verbindlichkeiten betragen. Grund für die Insolvenz sind laut dem Betreiber stagnierende Umsätze und immer höher werdende Fixkosten. In den Insolvenzunterlagen ist vonseiten der Golfanlagen Velden-Köstenberg Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG auch die Rede von Unstimmigkeiten mit den Verpächtern der 80 Hektar großen Anlage. "Es stellte sich heraus, dass 14 Verpächter von Grund und Boden, auf dem die Golfanlage errichtet ist, plötzlich nicht mehr bereit waren, eine Verlängerung der bisher bestehenden Pachtverträge zu denselben Konditionen wie die übrigen Verpächter zuzustimmen. Bis heute konnten die letzten drei verbleibenden Pachtverträge nicht abgeschlossen werden. Somit sind keine Nutzungsverträge für einen wesentlichen und unentbehrlichen Teil der für den Betrieb der Golfanlage notwendigen Flächen vorhanden", heißt es darin.