Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Rechtsanwalt Peter-Paul Suntinger gibt jeden Abend um 18 Uhr ein Fensterkonzert für die Menschen am Pfarrplatz. Er setzt damit ein Zeichen für Verbundenheit.

Corona-Krise in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter-Paul Suntinger möchte mit seinem Gesang die triste Stimmung ein wenig aufhellen. © Braunecker

Wer in der Innenstadt wohnt und abends für einen Spaziergang sein Haus verlässt, dem bietet sich seit der Corona-Krise ein tristes Bild: Nach Einbruch der Dämmerung sind Straßen und Plätze wie leer gefegt, nur das Läuten der Stadtpfarrkirche unterbricht die Stille. Doch seit Kurzem tönt ein weiteres Lebenszeichen über den Pfarrplatz: Jeden Abend um 18 Uhr öffnet Rechtsanwalt Peter-Paul Suntinger das Fenster seiner Kanzlei, um eine Opernarie für seine Nachbarn und die Zuhörer auf der Straße zu singen."Ich möchte damit ein Zeichen setzen", sagt Suntinger. "Wir sind in unserer Freiheit eingeschränkt und doch gibt es immer wieder Möglichkeiten zur Freude - manchmal auch, indem man ganz ungewöhnliche Sachen macht. So generiert zum Beispiel Musik eine Form von Verbundenheit."