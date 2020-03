Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus © APA/Pfarrhofer

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag in ein vorübergehend unbewohntes Einfamilienhaus eines 60-jährigen Mannes in der Gemeinde Krumpendorf ein, indem sie eine Garagentüre sowie eine Verbindungstüre zum Wohnhaus gewaltsam öffneten.