Trotz Coronakrise gehen die Arbeiten auf dem Hauptplatz in Ferlach weiter. 25 Bäume wurden gepflanzt und das einzigartige Lichtkonzept bereits getestet.

Auf dem Hauptplatz in Ferlach wurden 25 neue Bäume gepflanzt © Stadtgemeinde Ferlach/KK

1,6 Millionen Euro werden in die Neugestaltung des Hauptplatzes in Ferlach investiert. Bis zum Sommer soll der Platz fertig sein. "Im Moment haben wir trotz der aktuellen Situation eine gute Chance, dass wir es bis dahin auch schaffen", sagt Bürgermeister Ingo Appe (SPÖ). Denn trotz Corona-Krise konnten in der vergangenen Woche einige Arbeiten fortgesetzt werden: 25 neue Bäume wurden von der Klagenfurter Baumschule Mattuschka gepflanzt - Plantanen, Japanische Kirsche, Linden, Blauglockenbaum und Spitzahorn. Die Bäume sind zum Teil bereits bis zu acht Meter hoch. "Die Japanische Kirsche wird sogar bald blühen", freut sich Appe. Nach Ostern sollen die Bauarbeiten unter Einhaltung der Schutzvorrichtungen weitergehen - sofern es die aktuelle Situation zulässt.