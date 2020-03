Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

17 Österreicher und 18 Serben mit Aufenthaltstitel in Österreich warten derzeit auf ihre Ausreise aus Serbien. Das Außenministerium arbeitet gemeinsam mit der österreichischen Botschaft an einer Lösung. Sie sollen demnächst ausreisen können.

17 Österreicher und 18 Serben mit Aufenthaltstitel in Österreich sitzen derzeit in Belgrad fest. Sie warten dort derzeit auf ihre Ausreise, die sich wegen der strengen Bestimmungen für Busunternehmen bei Fahrten ins Ausland und wegen der in jedem Land anders geregelten Corona-Bestimmungen schwierig gestaltet. Zuerst hieß es, es handle sich um 27 Kärntner, Steirer und Wiener.