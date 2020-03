Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kinder können jetzt mithelfen, mehr Farbe und Freude in das Klagenfurter Seniorenheim Hülgerthpark zu bringen. Alle Bilder werden ausgestellt.

Lust auch eine Zeichnung zu machen und damit älteren Menschen eine Freude zu bereiten? © Ramona Heim - Fotolia

"Mit dieser Aktion möchten wir in dieser schwierigen Zeit mehr Farbe und Freude in den Hülgerthpark bringen", sagt Sozialreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ). Deshalb hat er über seine Facebook-Seite eine große Malaktion initiiert. Kinder können ab sofort bis 10. April (Karfreitag) Fotos von Zeichnungen oder Briefen an freiwillig@klagenfurt.at oder juergen.pfeiler@klagenfurt.at schicken.