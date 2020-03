Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis zu acht illegale Deponien werden pro Tag in Klagenfurt entdeckt © Symbolfoto (KK)

Das Problem gab es auch in den vergangenen Jahren. Der "Frühjahrsputz" sorgte immer dafür, dass an Waldrändern illegale Deponien aufgetaucht sind. In diesem Jahr hat sich die Situation doppelt verschärft: Bedingt durch das Corona-Virus sind die Menschen in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkter, zudem haben die Altstoffsammelzentren in Klagenfurt und Villach geschlossen. Bereits an mehreren Orten in beiden Städten sind illegale Deponien aufgefallen.