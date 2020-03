Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Jordan und sein Geschäftspartner Christoph Nachtigall © privat

Forellen, Saiblinge, Fischaufstriche, Kaviar und viele weitere regionale Spezialitäten wie Marmeladen, Weine und Bio-Brot gehen im „Forellenhof Jorde“ über den Ladentisch.

Die nachhaltige Fischzucht am Polsterteich in Viktring zeichnet sich dadurch aus, dass die Tiere in Natursteinbecken gehalten werden und dort viel Platz zum Schwimmen haben. Inhaber Markus Jordan verzeichnete in den letzten Wochen zahlreiche neue Kunden: „Der Einkauf in meinem Hofladen bedeutet für viele Menschen eine willkommene Abwechslung zum häuslichen Dasein.“

Zum Schutze vor Corona stehen Desinfektionsmittel bereit und es wird auf ausreichend Abstand im Hofladen geachtet.

Für ältere Menschen, die den Weg nach Viktring nicht mehr auf sich nehmen können, bietet Jordan jeden Donnerstag einen kontaktlosen Lieferservice an.