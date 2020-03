Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Der Hochdruckeinfluss wird bereits wieder schwächer und vom Nordwesten her nähert sich eine Kaltfront. Vor ihr zeigt sich aber am Sonntag tagsüber zeitweise noch länger die Sonne. Im Verlauf des Tages werden dann jedoch die Wolken vom Nordwesten her langsam etwas mehr und zum Teil auch dicker. Zumeist sollte es aber noch bis zum Abend trocken bleiben. "Die derzeitigen Biowetterreize lösen vor allem bei kreislauflabilen Mitmenschen vermehrt Beschwerden wie zum Beispiel Kopfschmerzen aus", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in den Niederungen rund um den Wörthersee auf Werte nahe plus 16 Grad.