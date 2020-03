Kleine Zeitung +

Ferlach Gemeinde verteidigt Abhaltung des Wochenmarktes

Am Freitag fand in Ferlach wieder der Wochenmarkt statt. Im Vorfeld gab es deshalb heftige Kritik in den sozialen Medien. Sogar von einer "Corona-Party" ist die Rede. Bürgermeister ist verärgert.