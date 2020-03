Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Corona in Klagenfurt

Eine Sperre der Ostbucht steht im Raum © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

In Villach ist man über den Punkt einer Drohung bereits hinaus: Hier hat die Stadt das Naherholungsgebiet Wasenboden an der Drau bereits gesperrt. Rechtzeitig vor dem Wochenende mahnt nun auch Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) die Bürger zu mehr Abstand ein. „Bitte halten Sie unbedingt die Abstandsregel ein, gehen Sie nur mit jenen Personen, mit denen Sie zusammen leben, ins Freie und teilen Sie sich auf die vielen schönen Freizeitgebiete unserer Stadt auf. Sie müssen Menschenansammlungen unbedingt vermeiden“, mahnt Bürgermeisterin und Medizinerin Mathiaschitz. Um den Appell auch unter die Bevölkerung zu bringen, werden in den Klagenfurter Freizeitgebieten Plakate mit dem entsprechenden Appell der Bürgermeisterin aufgestellt.