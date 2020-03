Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Freitag gegen Mittag fiel im Rosental in rund 700 Haushalten der Strom aus. Mittlerweile sind alle wieder versorgt.

© electriceye - Fotolia (Özcan Sen)

Und auf einmal war es finster. In rund 700 Haushalten in und um Feistritz im Rosental ist am Freitag gegen Mittag der Strom ausgefallen. "Inzwischen konnten wir durch Umschaltungen Feistritz wieder versorgen, im Moment sind noch 280 Haushalte rund um Suetschach betroffen", sagt Josef Stocker von Kärnten Netz.