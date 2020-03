Corona-Analysen im Labor"Erreger wird vervielfältigt, um ihn nachweisen zu können"

Facebook

Sabine Sussitz-Rack leitet die Labordiagnostik im Klinikum Klagenfurt © Helmuth Weichselbraun

Abstriche von Corona-Verdachtsfällen kommen zu Ihnen ins Labor. Wie funktioniert die Analyse dieser Proben?

SABINE SUSSITZ-RACK: Die Abstriche werden unter einer sterilen Werkbank geöffnet, wir knacken die Hülle auf. Das ist infektiöses Material, die Mitarbeiter tragen Sicherheitsanzüge, Masken und Brillen. Die genetische Information wird isoliert – händisch oder in einem Gerät. Danach wird der Erreger vervielfältigt, um ihn nachweisen zu können. Das passiert wieder in einem eigenen Gerät. In Summe dauert so eine Untersuchung drei bis vier Stunden.