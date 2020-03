Zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter wieder etwas frühlingshafter mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu zehn Grad plus.

Die Wolken lockern auf. © Markus Traussnig

Mit östlichen Winden gelangt vorerst noch wolkenreiche Luft zu uns. Bis über Mittag ist es meist trüb. Es kann örtlich auch noch leicht schneien oder regnen, vor allem im Raum Villach sowie westlich davon. Nachmittags wird es von Osten her allmählich etwas besser. Jedenfalls zeigen sich vermehrt Wolkenlücken und Sonnenfenster, insbesondere in Klagenfurt. "Das Temperaturniveau zeigt sich weiterhin von seiner unterkühlten Seite, der Tiefpunkt liegt aber sicherlich hinter uns", hofft der Wetterfachmann Werner Troger. Mit Tageshöchstwerten bis maximal plus zehn Grad wird es insgesamt etwas milder als zuletzt.