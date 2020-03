Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wilfried Kammerer, Chef des Ordnungsamtes © Traussnig

Der Betreiber eines Standes am Klagenfurter Benediktinermarkt versteht die Welt nicht mehr. "Der Markt ist menschenleer, es fehlt allen Standlern an Einnahmen, aber das Ordnungsamt dreht munter seine Runden und straft alle Fahrzeughalter ab, die in der Ladezone ihr Auto abgestellt haben." Laut dem Standler sollen heute - knapp nach 8.30 Uhr - gleich sechs Mandate am Stück ausgestellt worden sein.