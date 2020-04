Kleine Zeitung +

Michael Markota "Das Land kann nichts so schnell erschüttern, wir haben den Krieg erlebt"

Der kroatische Großunternehmer Michael Markota (54) wuchs in Klagenfurt auf. Er lebt mit seiner Familie in Zagreb. Am Sonntag erlebte er das starke Erdbeben hautnah, mit Corona sieht er eine größere Krise auf das Land zukommen.