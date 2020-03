Facebook

Bei der Müllabfuhr gibt es Sicherheitsmaßnahmen © Privat

Leere Gänge und Büros wie in vielen Unternehmen gibt es aufgrund der Corona-Krise auch im Klagenfurter Magistrat. Ein Teil der 1800 Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben per Telearbeit zu Hause. Dafür musste die Stadt auch technisch massiv aufrüsten. Mitarbeiter der Entsorgung und die Berufsfeuerwehr können das nicht. In ihrem Bereich arbeiten Teams in immer gleicher Besetzung zusammen, um im Fall einer Corona-Erkrankung einen Ausfall einer ganzen Abteilung zu verhindern.