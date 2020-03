Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

Zwischen einem Tief über Italien und einem Hoch über Nordosteuropa strömt mit Ostwinden feucht-kalte Luft zu uns. Der Spätwinter meldet sich häufig mit Schnee zurück! Der eine oder andere Zentimeter Neuschnee ist fast überall möglich. Am meisten schneit es wahrscheinlich im Dreiländereck. Es bleibt eigentlich ganztags trüb, aber am Nachmittag wird es voraussichtlich schon weitgehend trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen nur leicht im Plusbereich. "Zu Hause bleiben fällt uns bei diesem ungemütlichen Wetter sicherlich leicht", meint der Wetterfrosch Werner Troger. Aber auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist Bewegung sehr wichtig: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt nämlich nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern täglich eine Zeit lang in Bewegung zu sein. Und ja man kann sich natürlich auch zu Hause bewegen!