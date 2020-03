Der Adamhof liefert Schweinefleisch aus Freilandhaltung, Bio-Eier und zahlreiche andere Produkte an Haushalte in Klagenfurt und St. Veit. Wer möchte, kann sich sein "Packerl" nach Vorbestellung auch selbst abholen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonja Herzog mit Tochter Amelie und den Mangalitzer Wollschweinen © gaumenfest.at

"Gerade in der Corona-Zeit ist eine gesunde Ernährung wichtig", sagt Gerhard Aichwalder, der gemeinsam mit Sonja Herzog den Adamhof in Maria Saal führt. Beide legen großen Wert auf eine nachhaltige Landwirtschaft. Deshalb haben sowohl Legehennen als auch Woll- und Hausschweine einen großen Auslauf ins Freie, die Schlachtung findet am Hof statt."Deshalb ist das Fett von unserem Schweinefleisch viel verträglicher", so Aichwalder.



Seit 1985 führt die Familie einen Hofladen, der freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Derzeit darf immer nur eine Person gleichzeitig den Laden betreten.