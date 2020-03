Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wird das Klagenfurter Messegelände in Zukunft vielleicht auch als Notquartier für Corona-Kranke genutzt? Diese Frage hat viele Bürger beschäftigt. Vorerst dürfte so ein Plan vom Tisch sein, denn im Sportpark wurden 100 Betten als Notquartier vorbereitet. Nichtsdestotrotz gibt es am Messegelände eine wichtige Einrichtung. Das Rote Kreuz hat einen Container für stationäre Corona-Tests aufgestellt.