Offiziell wurde das am 25. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion geplante Konzert der deutschen Rocker Rammstein noch nicht abgesagt. Wegen der Coronakrise muss aber wohl die gesamte Tournee verschoben werden. Suche nach Ersatzterminen.

Das Konzert in Klagenfurt hätte der Auftakt zur Europa-Tournee von Rammstein sein sollen © Universal

Als am 5. Juli des Vorjahres der Vorverkauf für das Rammstein-Konzert am 25. Mai 2020 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion startete, dauerte es nur wenige Stunden, bis es hieß: Ausverkauft! Auf Online-Ticketbörsen findet man jetzt noch einige Tickets für mehrere Hundert Euro. Das Geld kann man sich vorerst sparen. Denn angesichts der weltweiten Coronakrise ist so gut wie fix, dass das Konzert der deutschen Kultrocker nicht wie geplant stattfinden kann.