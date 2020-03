Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die meisten Klagenfurter halten sich an die strengen Ausgangsregeln. Doch es gibt auch viele Verwarnungen und einige Unbelehrbare. Ihnen drohen hohe Strafen.

Romantisch aber nicht erwünscht: Zusammensitzen am See © Elisabeth Peutz

Bei frühlingshaftem Wetter fällt das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus manchen offenbar besonders schwer. Vor allem am Freitag und Samstag aber auch am Sonntag hatten die Ordnungshüter in der Landeshauptstadt alle Hände voll zu tun.