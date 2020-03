Facebook

Sujetbild: Facebook © APA/ROLAND SCHLAGER

Der Facebook-Eintrag einer Gemeinderätin aus Magdalensberg sorgte in den letzten Tagen für Aufregung: Simone Juvan (FPÖ) rief am 14. März unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“ dazu auf, ein Netzwerk zur Bewältigung der Corona-Zeit zu gründen. Darunter folgten verschiedene Vorschläge, unter anderem "Einkaufen gehen", „kleinere Reparaturen“, „Spielrunden im Wald“ oder "Lösungen finden". „Mittlerweile sollte bekannt sein, dass zusätzlicher persönlicher Kontakt Menschenleben gefährdet“, kritisierte daraufhin ein anonymer Verfasser in einem E-Mail an die Kleine Zeitung.