Coronavirus in Kärnten

Benno verlegt den Pyramidenkogel ins Wohnzimmer der Klagenfurter. © Nicolas Zangerle

Um dem Nachwuchs die schulfreie Corona-Zeit ein wenig aufzulockern, hat sich die Gemeinde Keutschach etwas Besonderes einfallen lassen: Sie weckt Weihnachtsbär Benno aus seinem Winterschlaf, damit er den zuhause gebliebenen Kindern Geschichten und Märchen erzählen kann. Dafür dreht Benno aber nicht wie üblich seine Runden am Adventmarkt - stattdessen verlegt er seine Auftritte in die sozialen Netzwerke (Facebook, Youtube und Instagram TV). Dort ist er jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag zu erleben. Bennos erster Auftritt findet am 24. März, um 10 Uhr, statt.