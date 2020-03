Facebook

Benno unterhält die Kinder mit "bärenstarken" Geschichten © Nicolas Zangerle

Um Kindern Abwechslung und Unterhaltung in diesen Tagen zu bieten, hat sich die Gemeinde Keutschach etwas einfallen lassen. Der auf dem alljährlichen Adventmarkt am Fuße des Aussichtsturmes bei den Kindern beliebte Benno, der Weihnachtsbär, tritt heuer bereits jetzt in Aktion. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag erzählt er den Kindern Geschichten und Märchen, um ihnen die Zeit zu Hause abwechslungsreicher zu gestalten. Zu sehen ist Benno das nächste Mal am Dienstag, dem 24. März, um 10 Uhr in sozialen Netzwerken wie Facebook (Seite des Pyramidenkogels), Youtube sowie auf Instagram-TV.