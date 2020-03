Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der zweiten Woche mit strengen Ausgangsregeln wird Polizei verstärkt in beliebten Freizeitzonen kontrollieren.

Die Polizei kontrolliert - Symbolfoto © Juergen Fuchs

Die Einsatztaktik zur Überwachung der Corona-Ausgangsbeschränkungen ist für die Kärntner Polizei in der zweiten Einsatzwoche klar: „Fingerspitzengefühl und Verhältnismäßigkeit sind angesagt“, sagt Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion. „Wir klären die Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, wollen Bewusstsein schaffen.“ Dort, wo nach einer Woche noch immer Ignoranz und bewusst gesetzte Provokation herrschen, wird künftig ein scharfer Wind wehen. „Wer sich an die klar vorgegebenen Maßnahmen nicht hält und glaubt, Anweisungen nicht Folge leisten zu müssen, wird angezeigt“, so Dionisio.