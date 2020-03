Facebook

Schließvorrichtungen wurden aufgezwängt © Helmuth Weichselbraun

Ein bisher unbekannter Täter gelangte in der Zeit von 20. bis 22.3. in den unversperrten Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Ebenthal. Durch das Aufzwängen von Schließvorrichtungen gelangte er in zwei Kellerabteile und stahl Werkzeuge und mehrere Flaschen alkoholische Getränke.