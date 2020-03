Rundblick Lesezirkel Seitenweise Lesestoff in der Corona-Krise

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Helmigk liefert Lesestoff vor die Haustüre. © KLZ / Koscher

Normalerweise beliefert der Rundblick Lesezirkel mit seinen bunten Zeitschriftenmappen (Gala, News, Profil, Woman, Neue Post und viele mehr) zu 90 Prozent Gewerbe, wie Ordinationen oder Friseursalons in Kärnten sowie der Steiermark.

Da viele dieser Betriebe aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit nicht mehr geöffnet sind, hat sich Georg Helmigk etwas Besonderes einfallen lassen: "Um in dieser schwierigen Zeit etwas Gutes zu tun, verschenke ich nicht ausgelieferte Zeitschriften an die ältere Generation, um den Menschen das Zuhause bleiben ein wenig erträglicher zu machen", so der Geschäftsführer des Unternehmens, das 2020 sein 70-jähriges Jubiläum feiert.