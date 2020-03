Facebook

Auch die Klagenfurter Polizeit spielt nun "I am from Austria" © Milekic

Ein wichtiges Stück Österreich - in schönen wie in schweren Zeiten. Das sei "I am from Austria" für Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Austro-Pop-Klassiker von Rainhard Fendrich, mittlerweile 31 Jahre alt, gilt in Corona-Tagen als heimische Durchhalte-Hymne. Auch der Musiker selbst stellte vor wenigen Tagen eine akustische Version auf seiner Facebook-Seite online.