Keutschach hat am Samstag Corona-Maßnahmen verstärkt und sperrte seine Strandbäder. In Klagenfurt stehen Sperre von Wegen auf dem Kreuzbergl und Ulrichsberg im Raum - wenn Undiszipliniertheit nach Kälteeinbruch kein Ende findet.

In den vergangenen schönen Tagen herrschte am Kreuzbergl Hochbetrieb © Klz/Braunecker

In den vergangenen (schönen) Tagen ist der Ansturm auf Naherholungsgebiete wieder sehr groß gewesen. Die verordnete Abstandsregel wurde dabei oft nicht eingehalten. Das betrifft das Kreuzbergl, den Ulrichsberg, die Ostbucht sowie Strandbäder am Keutschacher See und Rauschelesee.