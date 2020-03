Facebook

Die Kaltfront der Nacht zieht tagsüber weiter in Richtung Italien und Slowenien. Zunächst bringt sie aber noch zum Teil dichtere Wolken und auch einzelne Regen- und Schneeschauer sind möglich. Dabei liegt die Schneefallgrenze in den meisten Tallagen. Im Verlauf des Sonntag bessert sich dann aber in der kalten Luft das Wetter langsam vom Nordosten her wieder und die Wolken beginnen somit aufzulockern. Die Temperaturen sind bei zum Teil lebhaftem Wind spätwinterlich geprägt und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Rosegg Werte nahe plus sechs Grad. "In der Nacht zum Montag wird es dann richtig kalt und oft sogar frostig sein, sodass zum Beispiel bereits blühende Pflanzen im Freien Schäden davontragen könnten", mahnt der Meteorologe Reinhard Prugger zu mehr Vorsicht.