In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Klagenfurt bleiben die Spielplätze gesperrt, Park- und Grünanlagen der Stadt sind weiterhin geöffnet. Es wird appelliert, unbedingt den Mindestabstand einzuhalten.

Der Spielplatz im Europapark ist geschlossen © Klz/Cik

Einige Verwirrung herrscht um Spielplätze und Parks in Österreich. In Klagenfurt ist die Situation ganz klar. Die Spielplätze bleiben weiter gesperrt, die Park- und Grünanlagen der Stadt sind geöffnet. Schon am Montag wurden die Spielplätze der Landeshauptstadt geschlossen. Auf diesen ist es unmöglich, den notwendigen Abstand zu halten, besonders ist dies bei spielenden Kindern nicht durchführbar. Deshalb bleiben die Spielplätze bis auf weiteres gesperrt.