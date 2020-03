In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ein Lokalaugenschein zeigt im Klagenfurter Zentrum werden Corona-Maßnahmen auch an Markttagen befolgt. Diskussionen gibt es aber am Kreuzbergl und Wörthersee.

Weniger Standler und Besucher auf dem Benediktinermarkt © Helge Bauer

Die Frühlingsblumen strahlen in der Sonne und es ist angenehm warm. Mit anderen Worten: Ein perfekter Tag in der Landeshauptstadt. Gäbe es nicht die Corona-Krise. Wäre alles normal, würde man auf dem Heuplatz keinen Parkplatz finden, in den City Arkaden wäre viel los und in den Sitzgärten der Cafés auf dem Alten Platz bekäme man nur mit Glück einen Platz.