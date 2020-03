In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Im Bezirk Klagenfurt-Land und in der Landeshauptstadt mussten mehrere Post-Partner schließen. In Ferlach ist die Situation deshalb besonders problematisch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschlossener Post-Partner in Krumpendorf © Markus Traussnig

"Das ist eine Katastrophe", ist der Ferlacher Bürgermeister Ingo Appe (SPÖ) empört. "Warum gibt es dafür keine Ausnahme?" Allein in Ferlach sind rund 8000 Menschen von der Schließung betroffen. Besonders betroffen sind davon auch die Bewohner der Gemeinde Zell/Sele und St. Margareten. 2017 hat der Traditionsbetrieb Eisenwaren Napotnig in Ferlach die Postdienste übernommen, nachdem die Post ihre letzte Filiale im Bezirk Klagenfurt-Land geschlossen hatte. "Jetzt müssen die meisten Rosentaler nach Klagenfurt fahren", sagt Appe. Es gibt zwar noch einen zweiten Post-Partner in Strau, es handelt sich um ein Lebensmittelgeschäft, dieser wurde allerdings von der Post nicht als Hinterlegungsfiliale genannt. "Ich hoffe, es gelingt dem Gemeindebund hier noch kurzfristig auf die Bundesregierung einzuwirken diesen Schwachsinn zu reparieren", sagt Appe.