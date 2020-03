Sonnenschein und warme Temperaturen

Facebook

Hochdruckeinfluss bestimmt am Donnerstag ganz eindeutig das Wetter in unserem Land. Deshalb scheint tagsüber nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke zumeist auch die Sonne und vorerst gibt es kaum Wolken am Himmel. Am Nachmittag entwickeln sich dann am ehesten über manchen Berggipfeln ein paar kleine Quellwolken. Diese sollten jedoch harmlos bleiben. "Die Wetterbedingungen lösen leider vor allem bei empfindlichen Mitmenschen mit zu niedrigem Blutdruck vermehrt Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindelattacken oder Abgeschlagenheit aus", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen in den Niederungen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Villach auf Werte nahe +20 Grad.