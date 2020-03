Facebook

Das Ordnungsamt kontrolliert jetzt auch die Einhaltung der Heimquarantänen © Traussnig

Eine 62-jährige Klagenfurterin befindet sich sozusagen in doppelter Heimquarantäne: Die Frau ist am 11. März aus Italien nach Kärnten eingereist. Sie hatte sich auf einer kurzen Busreise in Frankreich befunden. "Wir wurden alle registriert und es gab die Aufforderung, dass wir 14 Tage in Quarantäne gehen sollten", erzählt sie. In der Drei-Zimmer-Wohnung richtete sich das Ehepaar entsprechend ein, da man sich in einer Heimquarantäne zum Schutz auch weitgehend von im Haushalt lebenden Personen fernhalten sollte. Der Ehemann hatte an der Reise nicht teilgenommen. "Das ist schon schwierig, aber zu unserem Schutz macht man das natürlich."