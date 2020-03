In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Nun machen auch die Sozialmärkte in Klagenfurt die Schotten dicht. © Weichselbraun Helmuth

Die Auswirkungen des Coronavirus sind für alle massiv spürbar - insbesondere für die unterstützungsbedürftigen Menschen in Klagenfurt.

Erst am Montag gab die Volksküche bekannt, dass sie bis zum 23. März ihre Pforten schließt. Seit heute sind auch die Sozialmärkte in Klagenfurt geschlossen - vorläufig bis zum 26. März. "Es fiel uns sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen", ist Soma-Geschäftsführerin Liselotte Suette betrübt. "Aber wir müssen unsere Mitarbeiter und Kunden schützen." Die Entscheidung sei im Team, getroffen worden. Ein Teil der 14 Mitarbeiter zähle aufgrund des Alters zur Risikogruppe, habe zuhause Angehörige zu pflegen oder Kinder zu versorgen. "Viele können nicht von heute auf morgen eine Beaufsichtigung für ihre Kinder organisieren, so etwas braucht Zeit", so Suette.