In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Hunderte Menschen befinden sich in Klagenfurt und Umgebung in einer angeordneten Heimquarantäne. Polizei und Ordnungsamt führen rund um die Uhr Stichproben durch. Bürgermeisterin bedankt sich für die noch gute Disziplin.

Das Ordnungsamt Klagenfurt kontrolliert die Heimquarantänen © Traussnig

In Klagenfurt und im Bezirk Klagenfurt-Land dürften sich derzeit hunderte Menschen in einer angeordneten Heimquarantäne befinden. Diese wird von den Bezirksverwaltungsbehörden zur Verhütung der Weiterverbreitung des Coronavirus wird von der Bezirksverwaltungsbehörde über kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen verhängt. Die Einhaltung der Quarantänemaßnahme wird streng kontrolliert. In Villach wurden bereits erste empfindliche Verwaltungsstrafen verhängt.