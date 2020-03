In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Sollten die Betten tatsächlich knapp werden, wurde auf dem Areal des Klinikums Klagenfurt ein Lazarett eingerichtet © Traussnig

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Kärntner steigt weiter an: Am 5. März wurde der erste Fall – eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt – bestätigt. Am Mittwoch waren es bereits 29. Und für das Wochenende wird mit einem ersten Höhepunkt an Corona-Infizierten gerechnet.