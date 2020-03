In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Coronavirus in Kärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

„Um mögliche an Covid-19 erkrankte Patienten getrennt von den restlichen Patienten behandeln zu können, werden in den Kabeg Spitälern weitere Kapazitäten freigehalten“, teilte Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner am Mittwoch mit. Die Zugangsmöglichkeiten wurden generell begrenzt.