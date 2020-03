Facebook

© APA/Helmut Fohringer

Vor zwei Wochen ist das passiert, was derzeit alle Hausärzte in Kärnten fürchten: Ein Patient, bei dem Covid-19, also das Coronavirus, festgestellt wurde, suchte die Ordination von Allgemeinarzt Gerhard Kubelka aus Poggersdorf auf. "Mein Team und ich wurden in Quarantäne geschickt. Mein Rachenabstrich war allerdings negativ", sagt Kubelka. Seit Montag hat der Völkermarkter seine Ordination in Poggersdorf wieder geöffnet. Allerdings unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. "Patienten werden nur in dringenden Fällen persönlich in der Praxis behandelt, beispielsweise Schmerzpatienten, die eine Spritze benötigen. Dann aber auch nur nach telefonischer Voranmeldung. Die Patienten kommen in 30-Minuten-Abstand in meine Praxis, damit sie sich im Warteraum nicht begegnen. Nach jedem Besuch wird die Ordination gereinigt", erläutert Kubelka. Die meisten Behandlungen würden telefonisch ablaufen: "So kann man sehr viel machen. Die Rezepte schicken wir an die Apotheken."