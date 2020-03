In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Allgemeinmediziner Gerhard Kubelka musste seine Kassen-Ordination in Poggersdorf aus Sicherheitsgründen schließen. Sein Rachenabstrich ist negativ, trotzdem muss er und sein Team in Quarantäne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© HELMUT FOHRINGER

Es ist das passiert, was derzeit alle Hausärzt in Kärnten fürchten: Ein Patient, bei dem Covid-19, also das Coronavirus, festgestellt wurde, suchte die Ordination von Allgemeinarzt Gerhard Kubelka aus Poggersdorf auf. "Unser Team wurde in Quarantäne geschickt. Unsere Familienmitglieder dürfen in eingeschränktem Rahmen das Haus verlassen", schreibt der Kassenarzt auf Facebook, um seine Patienten zu informieren.