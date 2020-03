In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hochmuth

Die Polizei warnt unterdessen ausdrücklich vor ersten Corona-Betrügern. In Klagenfurt sollen Männer bei vorwiegend älteren Personen an der Tür geläutet und behauptet haben, sie müssen den Brandmelder kontrollieren, um sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Auf sozialen Medien wie Facebook und WhatsApp wird ebenfalls vor den Gaunern gewarnt. Es gilt: Lassen Sie niemanden aufgrund eines Corona-Vorwandes in Ihre Wohnung. Grundsätzlich sollten Sie generell wie empfohlen alle Kontakte auf ein Minimum begrenzen. Geschädigte soll es derzeit noch keine geben.