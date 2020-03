In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© Markus Traussnig

Um Gerüchten, die derzeit kursieren, Einhalt zu gebieten, betont die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung: "Der Benediktinermarkt und die Wochenmärkte finden weiterhin statt – die Lebensmittelversorgung ist garantiert!" Trotz der Corona-Virus-Maßnahmen gibt es weiterhin die Möglichkeit, täglich am Freigelände des Benediktinermarktes Lebensmittel zu verkaufen bzw. einzukaufen. Die Markthalle Nord hat wie gehabt täglich geöffnet! Die Wochenmärkte in den Stadtteilen finden ebenfalls wie geplant statt: