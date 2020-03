In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Verdel spielt die Europahymne jeden Tag auf einem anderen Instrument © Privat

Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“ Via Facebook konnte man auch in Klagenfurt hören, wie der Ferlacher Roman Verdel sich am Sonntag am landesweiten Balkonkonzert gegen den Corona-Frust beteiligte. „Ich habe auf Facebook davon gelesen und mich spontan hinter das Klavier gesetzt“, erzählt Verdel, der auch Leiter der slowenischen Musikschule - glasbena sola ist.