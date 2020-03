Das Wetter am Dienstag zeigt sich frühlingshaft und sonnig. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad und es bleibt den ganzen Tag über trocken.

© KLZ/Markus Traussnig

Hochdruckeinfluss bestimmt derzeit unser Wetter. Die aus Nordwesten durchziehenden Wolkenfelder bleiben harmlos, können den Sonnenschein jedoch im Tagesverlauf zeitweise stärker beeinträchtigen. Es bleibt überall gänzlich trocken. Nach einer oft frostig kalten Nacht erreichen wir bis zum Nachmittag ein frühlingshaftes Temperaturniveau: Das Thermometer zeigt etwa in Velden Tageshöchstwerte bis 18 Grad an. Wegen der Corona-Krise lassen sich die frühlingshaften Bedingungen im Freien nur mit Einschränkungen genießen. "Man sollte die Wohnungen/Häuser besser nur in Ausnahmefällen verlassen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Alle sind aufgerufen die Regelungen einzuhalten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen!