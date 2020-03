Die aktuelle Lage stellt auch das Bildungswesen auf die Probe. Der Kärntner Bildungsdirektor Robert Klinglmair nimmt am Dienstag ab 14.15 Uhr zu den brennendsten Themen rund um die Schule Stellung. Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Bildungsdirektor Robert Klinglmair © Daniel Raunig

Der Kärntner Bildungsdirektor Robert Klinglmair wird am Dienstag, 17. März, ab 14.15 Uhr Fragen zur Corona-Krise beantworten. Denn auch das Schulwesen wird in diesen Zeiten auf eine Probe gestellt. In den Schulen findet derzeit kein Regelunterricht statt, Schüler werden nur betreut, der gelernte Stoff vertieft.

Wenn Sie eine Frage zur derzeitigen Situation haben, senden Sie diese an lokal.redaktion@kleinezeitung.at mit dem Kennwort "Bildungsdirektor".