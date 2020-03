Zahl der Fälle steigt 18 Personen in Kärnten positiv auf Corona getestet

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Zehn weitere Personen sind infiziert, gab die Gesundheitsabteilung am Montag bekannt © APA/AFP/FASSBENDER

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Kärnten steigt weiter. Derzeit sind 18 Kärntner am Virus erkrankt. Montagabend meldet die Gesundheitsabteilung des Landes sechs Neuerkrankungen, die sich alle in häuslicher Absonderung befinden. Vier von ihnen waren zuvor in Ischgl gewesen. Die sechs Erkrankten kommen aus den Bezirken Villach Land, Völkermarkt und Klagenfurt Land und sind zwischen 1964 und 1974 geboren.