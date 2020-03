In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Montagnachmittag mussten in Kärnten erneut zwei Corona-Fälle aus Klagenfurt gemeldet werden – beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Vier weitere Personen sind in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert © APA/AFP/FASSBENDER

Auch in Kärnten steigt die Zahl, der mit dem Coronavirus infizierten Menschen: Wie der Landespressedienst (LPD) bekannt gab, gibt es am Montag bereits vier neue Fälle. Zwei wurden am Vormittag gemeldet. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar (52 und 56 Jahre) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Die beiden Patienten sind bereits in stationärer Behandlung im Klinikum Klagenfurt. Derzeit wird untersucht, mit wie vielen und welchen Leuten die Erkrankten in Kontakt waren.