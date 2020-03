In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Eltern kommen dem Appell nach und lassen ihre Kinder zu Hause. Am Montag kamen sehr wenige zur Betreuung

BG Lerchenfeld: Wo sich sonst Schüler tummeln, herrschte Montagfrüh gähnende Leere © KLZ

Ein Rundruf in den Kärntner Schulen und Kindergärten zeigt, dass Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, sofern es die berufliche Tätigkeit der Erziehungsberechtigten zulässt. „Zwischen fünf und 50 Kinder haben wir erwartet. Fünf kamen schließlich“, sagt Gerhard Hopfgartner, Direktor des Klagenfurter Europagymnasiums. 400 Unterstufen-Schüler sind dort eingeschrieben. „Am Dienstag werden aus jetziger Sicht nur noch zwei Schüler kommen.“ Die Lehrkräfte würden die Schüler per Internet mit den erforderlichen Aufgaben versorgen. „Die Arbeiten werden über die Mitarbeit in die Note einfließen. Tests oder Schularbeiten gibt es nicht.“